تتبع النفقات والدخل للشركات الصغيرة الماسح الضوئي الذكي للإيصالات والتنظيم وإعداد التقارير. قم بتحويل إيصالاتك إلى بيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتقارير النفقات وإعداد الضرائب وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: receiptcat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Receipt Cat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.