WebCatalog
WellyBox

WellyBox

wellybox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WellyBox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن جميع إيصالاتك في Gmail أو Outlook تلقائيًا انضم إلى أكثر من 20000 عميل باستخدام قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تعرف على WellyBox، مساعدك الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي للإيصالات.

الموقع الإلكتروني: wellybox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WellyBox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

LazyApply

LazyApply

lazyapply.com

Receiptor AI

Receiptor AI

receiptor.ai

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

SheetGod

SheetGod

boloforms.com

Pod

Pod

workwithpod.com

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

Pobuca Connect

Pobuca Connect

pobu.ca

KonnectzIT

KonnectzIT

konnectzit.com

Azopio

Azopio

azopio.com

DYORAI

DYORAI

dyorai.com

TweetDM

TweetDM

tweetdm.com

Receipt Cat

Receipt Cat

receiptcat.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية