الاستخراج الآلي للإيصالات والفواتير من رسائل البريد الإلكتروني. ننسى عمليات البحث اليدوية أو التنزيلات. يقوم Receiptor AI تلقائيًا بالعثور على الإيصالات والفواتير واستخراجها وتصنيفها من صندوق الوارد الخاص بك إلى تقارير جاهزة للمحاسب أو إعادة توجيهها تلقائيًا إلى أنظمة أخرى، مما يوفر لك الكثير من الوقت.

الموقع الإلكتروني: receiptor.ai

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