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برامج إدارة النفقات - التطبيقات الأكثر شعبية

تستخدم الشركات برامج إدارة النفقات للتعامل مع النفقات التي يبدأها الموظفون ودفعها ومراجعتها. يتيح هذا البرنامج للموظفين إرسال النفقات للموافقة عليها عبر متصفح الويب أو تطبيق الهاتف المحمول. فهو يعمل على تبسيط وأتمتة إدخال النفقات، وتبسيط عملية المراجعة، وإزالة مسارات الورق، وتقليل الجهود الإدارية. يحصل المسؤولون على رؤية كاملة ويمكنهم تتبع استخدام الموظفين للموارد المالية للشركة. يقوم البرنامج بتحليل النفقات الإجمالية، ويحدد فرص توفير التكاليف، ويتحكم في الإنفاق المفرط. غالبًا ما يتم دمجه مع تتبع الوقت وإدارة السفر وكشوف المرتبات أو المحاسبة وبرامج إدارة القوى العاملة.

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Workday

Workday

workday.com

تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هي شركة أمريكية توفر برامج الرواتب وإدارة رأس المال البشري القائمة على السحابة. يقع مقرها في إلينوي منذ تأسيسها في عام 1997.

Paycom

Paycom

paycom.com

تقدم Paycom خدمات كشوف المرتبات عبر الإنترنت وحلول برامج الموارد البشرية للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء لإدارة دورة حياة التوظيف بأكملها، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

Rippling

Rippling

rippling.com

يجمع Rippling كشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمزيد حتى تتمكن من إدارة جميع عمليات موظفيك في مكان واحد — بدءًا من الإعداد وحتى الخروج.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية للموارد البشرية والرواتب والفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة. يقع المقر الرئيسي للشركة في روتشستر، نيويورك، ولديها أكثر من 100 مكتب تخدم ما يقرب من 670.000 عميل كشوف المرتبات في الولايات المتحدة وأوروبا. في عام 2019، احتلت Paychex المر...

Mercury

Mercury

mercury.com

حزمة مالية كاملة لبناء شركتك. يمكنك التوسع باستخدام الحسابات المصرفية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، وبطاقات الخصم، وتدفقات الدفع بثلاث نقرات.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

تقارير النفقات، الطريق السهل. Zoho Expense هو برنامج لإعداد تقارير النفقات عبر الإنترنت، وهو مصمم خصيصًا للشركات في جميع أنحاء العالم لأتمتة إنشاء تقارير النفقات وتبسيط الموافقات وإجراء عمليات السداد السريعة.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...

Deskera

Deskera

deskera.com

برامج الأعمال الصغيرة مع المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء لإدارة أعمالك

Qonto

Qonto

qonto.com

البنك الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين. يوفر Qonto حسابًا تجاريًا مميزًا بالكامل مع تدفق محاسبي مبسط.

Pleo

Pleo

pleo.io

حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل

Ramp

Ramp

ramp.com

تنمو أكثر. نفايات أقل. بطاقات الشركات الخاصة بالمؤسسات التي تم تصميمها من الألف إلى الياء لتوفير أموال شركتك: قم بإصدار بطاقات غير محدودة وتخلص من الإنفاق الزائد من خلال تقارير التوفير المتقدمة لدينا واسترداد نقدي بنسبة 1.5% على كل شيء.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

Dext

Dext

dext.com

تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تنصحها أكثر إنتاجية وربحية وقوة من خلال بيانات ورؤى أفضل.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo عبارة عن منصة شاملة للسفر والنفقات. قم بحجز رحلات العمل وتقديم مطالبات النفقات أو الموافقة عليها في الوقت الفعلي. احصل على العرض التجريبي المجاني الخاص بك الآن!

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk هي شركة لإدارة السفر تبيع خدماتها للشركات. يوفر خدمات إدارة السفر والنفقات للشركات من خلال أتمتة حدود الإنفاق وسياسات السفر. يقع مقرها الرئيسي في لندن وبرشلونة وبرلين، وقد جمعت 134 مليون دولار في ست جولات تمويل.

Navan

Navan

navan.com

تحظى شركة TripActions بثقة ما يقرب من 4000 مؤسسة عالمية للمساعدة في إدارة سفريات الشركات ونفقاتها لحماية الموظفين المسافرين والتحكم في التكاليف وتوفير المال

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!

BigTime

BigTime

bigtime.net

حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.

Coupa

Coupa

coupa.com

برنامج Coupa هو عبارة عن منصة تقنية عالمية لإدارة الإنفاق التجاري (BSM). يقع المقر الرئيسي للشركة في سان ماتيو، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ. تساعد الشركة الشركات الكبيرة على اكتساب الرؤية والتحكم في الأموال والموارد التي يتم إنفاقها داخل مؤسساتها...

Brex

Brex

brex.com

يمكنك التوسع بشكل أسرع عند استبدال حسابك البنكي التجاري وبطاقة الائتمان بـ Brex. لا رسوم الحساب. لا الأوراق. لا يوجد ضمان شخصي.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

هدئ من فوضى إنفاق الشركة مع Spendesk - منصة إدارة الإنفاق الشاملة لفرق التمويل الحديثة.

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

تتبع الأميال التلقائي الذي يعمل. تقارير الأميال دقيقة. تسجيل خالي من الإجهاد. على هاتفك وفي السحابة.

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

يمكنك تتبع الجداول الزمنية عبر الإنترنت بسهولة وتبسيط إدارة المشروع والبقاء على اطلاع بالتقديرات والفواتير وكل التفاصيل بينهما. تم تصميم FunctionFox بذكاء ليناسب الطريقة التي تعمل بها الفرق الإبداعية. سهل الإعداد وسهل الاستخدام وموثوق به من قبل المحترفين المبدعين حول العالم.

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

تقارير النفقات في الوقت الحقيقي. يعد Abacus الطريقة الأسهل بالنسبة لك لأتمتة كيفية تعويض فريقك، وتسوية بطاقات الائتمان الخاصة بالشركة، وتنفيذ سياسة النفقات الخاصة بك.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

تمويل شامل للشركات المتنامية. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال عمليات الدفع بلا حدود وبطاقات الشركات وإدارة النفقات والمزيد. كل ذلك في حساب واحد.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق ...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.

Moss

Moss

getmoss.com

أنفق بشكل أكثر ذكاءً. تعتمد آلاف الشركات على Moss، الحل الرائد لبطاقات الشركات وإدارة الإنفاق. من خلال التكامل بسلاسة مع أنظمتك الحالية، يوفر لك Moss الوقت والمال ويمنحك التحكم.

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

أسهل طريقة لتتبع وإدارة والإبلاغ عن وقت الموظف. تعمل الجداول الزمنية البسيطة والتقارير القوية على تقليل التكاليف وتحسين الأداء. ابدأ مجانًا!

iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

IPaidThat هو برنامج يستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع جميع الفواتير تلقائيًا في صناديق البريد. إذا لم يتم إرسال بعضها إلى صندوق بريد، فسيقوم البرنامج بالعثور عليها على مواقع الويب الخاصة بموفري الخدمة. كما أنه يستورد العمليات المصرفية، وذلك لمقارنة البيانات ومعرفة ما إذا كان كل شيء متطابقًا...

Neat

Neat

neat.com

قم بتبسيط عملية مسك الدفاتر باستخدام برنامج المحاسبة والتخزين على الأجهزة المحمولة من Neat. أتمتة التقارير واكتساب رؤى الأعمال وإدارة الإيصالات والنفقات. حاول مجانا.

AppZen

AppZen

appzen.com

يعمل على إصلاح الطريقة التي تعمل بها فرق الشؤون المالية لديك، وأتمتة الموافقات على الإنفاق وتقليل الإنفاق، والامتثال للسياسة، وتبسيط العملية.

Jenji

Jenji

jenji.io

Jenji، برنامج تقرير النفقات الخاص بك. طريقة جديدة لإدارة نفقاتك المهنية، بدءًا من تقارير النفقات وحتى التعويضات المقطوعة

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.

Corpay One

Corpay One

corpayone.com

يعد Corpay One أحد الحلول الرائدة لدفع الفواتير للشركات الصغيرة. تصور دفع فاتورة البنك الذي تتعامل معه - فقط بطريقة أكثر ذكاءً. يمكنك إنشاء سير عمل مخصص لمسك الدفاتر والموافقة يناسب فريقك. هذه منصة سهلة الاستخدام، مصممة لتوفير الوقت والمال ومساعدتك على التركيز على ما يهم. بالنسبة للمحاسبين ومحاسبي ا...

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

قم بإدارة إدارة إنفاقك بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي ووفّر الوقت والمال ✓ مؤتمتة بالكامل ✓ فردية ✓ مقاومة للمراجعة

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

أصبحت إدارة بيانات المبيعات الرقمية أكثر بساطة. تم إنشاء برنامج Dext Commerce لأتمتة المحاسبة لمحاسبي الحسابات والشركات، وهو يوفر البيانات والرؤى والأدوات اللازمة للشركات لتزدهر.

Airbase

Airbase

airbase.io

تجمع Airbase بين دفع الفواتير وبطاقات الشركات والمبالغ المستردة في منصة واحدة مع سير عمل الموافقة وأتمتة المحاسبة وإعداد التقارير.

Emburse Nexonia

Emburse Nexonia

emburse.com

مصممة لتبسيط الشؤون المالية لمؤسستك. تقارير متكاملة للنفقات وإدارة الفواتير وتتبع الوقت وحلول السفر.

Rho

Rho

rho.co

ادفع أعمالك إلى الأمام باستخدام الحل الوحيد لإدارة الإنفاق والنقد الذي يدمج بطاقات الشركة والخدمات المصرفية ونقاط الوصول على نظام أساسي آلي واحد - مدعوم بخدمة الخبراء.

Emburse Tallie

Emburse Tallie

tallie.com

تقارير النفقات البسيطة القوية. تساعد شركة Emburse Tallie الشركات الصغيرة على التركيز بشكل أكبر على العمل المؤثر، وبدرجة أقل على الأعمال الورقية لإدارة النفقات.

Envoice

Envoice

envoice.eu

أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

برنامج فواتير عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة وتتبع بيانات الفواتير الخاصة بك.

Datamolino

Datamolino

datamolino.com

التقاط بيانات الحسابات الدائنة آليًا للمحاسبين ومحاسبي الحسابات. أتمتة المهام المحاسبية الأكثر شيوعا. خصص وقتًا للعمل الذي يهمك!

Stampli

Stampli

stampli.com

برنامج أتمتة الحسابات الدائنة الأعلى تقييمًا لمعالجة الفواتير والحل الوحيد الذي يوفر التحكم الكامل في إدارة الفواتير.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

ابحث عن جميع إيصالاتك في Gmail أو Outlook تلقائيًا انضم إلى أكثر من 20000 عميل باستخدام قوة GPT وOCR لأتمتة مهام الإدارة اليدوية. تعرف على WellyBox، مساعدك الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي للإيصالات.

Dovico

Dovico

dovico.com

أفضل برنامج للجدول الزمني للموظفين لتتبع وقت المشروع بشكل بسيط. تتبع واعتماد ساعات العمل في المشاريع والمهام لإعداد الفواتير وإعداد التقارير.

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

تحويل الإيصالات إلى بيانات. أخرج الورق من مكتبك وابدأ في العمل.

Egencia

Egencia

egencia.com

اكتشف حلول إدارة السفر للشركات التي تناسب أي شركة، كبيرة كانت أم صغيرة. تعمل شركة Egencia على تسهيل سفر رجال الأعمال - وأفضل.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

برنامج تتبع النفقات المستند إلى السحابة من TriNet Expense. تعرف على حلولنا الرائدة لإعداد تقارير نفقات الأعمال الصغيرة.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

ابدأ بإصدار بطاقات عمل افتراضية أو فعلية مجانية، وقم بإدارة إنفاق الشركة في مكان واحد. سجل الآن واحصل على حساب VISA IBAN خلال يوم واحد مجانًا!

Itemize

Itemize

itemize.com

التقاط البيانات من الفواتير والإيصالات والمستندات المالية الأخرى وتسويتها والتحقق منها لاستخدامها في النفقات والضرائب والحسابات الدائنة وتطبيقات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

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