مسك الدفاتر الآلي لرواد الأعمال AccountingBox هي خدمة محاسبة عبر الإنترنت تعمل على أتمتة عملية مسك الدفاتر للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل من خلال الاستفادة من برامج المحاسبة المصممة خصيصًا والتعلم الآلي وفريق من المحاسبين المحترفين. باعتبارك رجل أعمال، ما عليك سوى مسح إيصالاتك ضوئيًا من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو إعادة توجيه فواتيرك عبر البريد الإلكتروني وسيتم التعامل مع مسك الدفاتر والإقرارات الضريبية نيابةً عنك.

الموقع الإلكتروني: administratiebox.nl

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