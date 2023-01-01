WebCatalog
Gekko

Gekko

getgekko.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gekko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Gekko هي أداة مجانية للفواتير والمحاسبة عبر الإنترنت تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة. أرسل الفواتير بسهولة، وتتبع ساعات عملك، وسجل إيصالاتك، وتتبع رحلات العمل الخاصة بك. يساعدك Gekko على جعل هذا الأمر بسيطًا قدر الإمكان. سواء كنت تفضل العمل عبر الإنترنت على www.getgekko.com أو على أي من تطبيقات iOS وAndroid الأربعة، فإن Gekko تسهل عليك إدارة أعمالك.

الموقع الإلكتروني: getgekko.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gekko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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