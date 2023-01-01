Gekko هي أداة مجانية للفواتير والمحاسبة عبر الإنترنت تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة. أرسل الفواتير بسهولة، وتتبع ساعات عملك، وسجل إيصالاتك، وتتبع رحلات العمل الخاصة بك. يساعدك Gekko على جعل هذا الأمر بسيطًا قدر الإمكان. سواء كنت تفضل العمل عبر الإنترنت على www.getgekko.com أو على أي من تطبيقات iOS وAndroid الأربعة، فإن Gekko تسهل عليك إدارة أعمالك.

الموقع الإلكتروني: getgekko.com

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