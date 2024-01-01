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يسمح Gauss للأشخاص الذين لديهم درجات ائتمانية جيدة بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير على بطاقاتهم الائتمانية أثناء استمرارهم في استخدامها. يقوم المستخدمون بتوصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم بتطبيق الهاتف المحمول ويحصلون على حد ائتمان متجدد في أقل من 10 دقائق. يتتبع Gauss أي رصيد باهظ الثمن على البطاقات المتصلة ويدفعه تلقائيًا، مما يوفر للمستخدمين آلاف الدولارات من رسوم الفائدة ويساعدهم على سداد أرصدة البطاقات بشكل أسرع وتحسين درجات الائتمان.

الموقع الإلكتروني: gauss.money

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