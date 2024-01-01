Gauss

Gauss

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الموقع الإلكتروني: gauss.money

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gauss على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يسمح Gauss للأشخاص الذين لديهم درجات ائتمانية جيدة بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير على بطاقاتهم الائتمانية أثناء استمرارهم في استخدامها. يقوم المستخدمون بتوصيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم بتطبيق الهاتف المحمول ويحصلون على حد ائتمان متجدد في أقل من 10 دقائق. يتتبع Gauss أي رصيد باهظ الثمن على البطاقات المتصلة ويدفعه تلقائيًا، مما يوفر للمستخدمين آلاف الدولارات من رسوم الفائدة ويساعدهم على سداد أرصدة البطاقات بشكل أسرع وتحسين درجات الائتمان.

الموقع الإلكتروني: gauss.money

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