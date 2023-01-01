WebCatalog
Adaptify

Adaptify

adaptify.ai

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adaptify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AI مدعوم من مولد Listicle قم بنشر مقالات رفيعة المستوى في لمح البصر، دون الحاجة إلى فريق كتابة. قاوم تحديثات Google، وقم بتضخيم مُحسنات محركات البحث (SEO) الخاصة بك، وخفض تكاليف المحتوى. تضمن أداتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تصنيفات أعلى، وزيادة حركة المرور، وتعزيز المبيعات، كل ذلك مع توفير الوقت والمال.

الموقع الإلكتروني: aitemplates.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adaptify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Outranking

Outranking

apps.outranking.io

SEOmatic

SEOmatic

app.seomatic.ai

Typli.ai

Typli.ai

typli.ai

Kafkai

Kafkai

app.kafkai.com

WriteMarvel

WriteMarvel

writemarvel.com

Typingflow

Typingflow

typingflow.app

GERU

GERU

app.geru.com

SEO Writing AI

SEO Writing AI

seowriting.ai

Freelino

Freelino

freelino.com

Eka Yazılım İçerik

Eka Yazılım İçerik

icerik.ekayazilim.com.tr

Jotgenius

Jotgenius

jotgenius.com

U.S. News & World Report

U.S. News & World Report

usnews.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية