WebCatalog
Xinva

Xinva

app.xinva.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Xinva على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ تصميمًا من خيالك مع Xinva. يتم تشغيل Xinva بواسطة تقنية التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجيتك وأعمال الطباعة حسب الطلب. سيقوم مصمم الذكاء الاصطناعي الخاص بنا بإنشاء تصميمات مبتكرة ستساعدك على إشراك عملائك

الموقع الإلكتروني: xinva.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Xinva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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