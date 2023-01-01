WebCatalog
MagicRoomAI

MagicRoomAI

magicroom.ai

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagicRoomAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يستخدم MagicRoomAl تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية لتحليل أي مساحة وإنشاء العديد من التصميمات الجميلة المستوحاة من عدد لا حصر له من المصادر. تخيل أن لديك مصممًا شخصيًا يتمتع بقدر كبير من المعرفة حول كل قطعة فنية وتصميم تم إنشاؤه على الإطلاق. هذا هو أساس MagicRoomAl.

الموقع الإلكتروني: magicroom.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagicRoomAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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