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Dream Up (Deviant Art)

Dream Up (Deviant Art)

deviantart.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dream Up (Deviant Art) على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ أعمالًا فنية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بأمان ونزاهة يتيح لك DeviantArt DreamUp™ إنشاء فن الذكاء الاصطناعي مع العلم أن المبدعين وعملهم يتم التعامل معهم بشكل عادل. قم بإنشاء أي صورة يمكنك تخيلها بقوة الذكاء الاصطناعي!

الموقع الإلكتروني: dreamup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dream Up (Deviant Art). جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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