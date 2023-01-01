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Google Business Dev Guide

Google Business Dev Guide

businessdevguide.withgoogle.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Business Dev Guide على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سواء كنت على وشك التخرج من الكلية أو شخصًا مهتمًا بممارسة مهنة في مجال الأعمال، نأمل أن تجد شيئًا ما في دليل تطوير الأعمال من Google. لقد قمنا بعناية بتنظيم مجموعة من المواد من العديد من المصادر، بما في ذلك Google، والتي يمكنك استخدامها لتكملة تعلمك أو إعدادك لحياتك المهنية.

الموقع الإلكتروني: businessdevguide.withgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Business Dev Guide. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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