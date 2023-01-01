Google Business Dev Guide

سواء كنت على وشك التخرج من الكلية أو شخصًا مهتمًا بممارسة مهنة في مجال الأعمال، نأمل أن تجد شيئًا ما في دليل تطوير الأعمال من Google. لقد قمنا بعناية بتنظيم مجموعة من المواد من العديد من المصادر، بما في ذلك Google، والتي يمكنك استخدامها لتكملة تعلمك أو إعدادك لحياتك المهنية.

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