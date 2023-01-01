Google Tech Dev Guide

سواء كنت جديدًا في علوم الكمبيوتر أو مبرمجًا ذا خبرة، فهناك شيء يناسبك هنا في دليل المطورين التقنيين من Google. لقد قمنا بتنظيم المواد بعناية من مصادر مختلفة، بما في ذلك بعض المواد التي أعدتها Google، والتي يمكنك استخدامها لتنمية مهاراتك الفنية، واستكمال الدورات الدراسية الخاصة بك، والتحضير للمقابلات.

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