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Google Tech Dev Guide

Google Tech Dev Guide

techdevguide.withgoogle.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سواء كنت جديدًا في علوم الكمبيوتر أو مبرمجًا ذا خبرة، فهناك شيء يناسبك هنا في دليل المطورين التقنيين من Google. لقد قمنا بتنظيم المواد بعناية من مصادر مختلفة، بما في ذلك بعض المواد التي أعدتها Google، والتي يمكنك استخدامها لتنمية مهاراتك الفنية، واستكمال الدورات الدراسية الخاصة بك، والتحضير للمقابلات.

الموقع الإلكتروني: techdevguide.withgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Tech Dev Guide. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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