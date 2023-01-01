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Google Mars

Google Mars

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Mars: كانت خريطة المريخ هذه، التي نشرها بيرسيفال لويل في عام 1895، نتيجة لسنوات عديدة قضاها في دراسة الكوكب الأحمر بعناية من خلال تلسكوبه. الآن يمكنك أن تفعل الشيء نفسه من خلال متصفح الويب الخاص بك. بالتعاون مع باحثي ناسا في جامعة ولاية أريزونا، قمنا بإنشاء بعض الخرائط العلمية الأكثر تفصيلاً للمريخ على الإطلاق.

الموقع الإلكتروني: google.com

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