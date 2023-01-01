Google Mars: كانت خريطة المريخ هذه، التي نشرها بيرسيفال لويل في عام 1895، نتيجة لسنوات عديدة قضاها في دراسة الكوكب الأحمر بعناية من خلال تلسكوبه. الآن يمكنك أن تفعل الشيء نفسه من خلال متصفح الويب الخاص بك. بالتعاون مع باحثي ناسا في جامعة ولاية أريزونا، قمنا بإنشاء بعض الخرائط العلمية الأكثر تفصيلاً للمريخ على الإطلاق.

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