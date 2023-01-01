كتابة المستندات العلمية في LaTeX وإجراء العمليات الحسابية في Octave. تصور النتيجة في ملف PDF (LaTeX) أو في قطعة أرض (Octave)

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