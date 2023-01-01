Google Moon: بعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبحنا نستعد أخيرًا للعودة إلى القمر. لمساعدتك على الاستعداد وإثارة شهيتك للاستكشاف، تعاونا مع العلماء في مركز أبحاث أميس التابع لناسا لنقدم لك هذه المجموعة من الخرائط والرسوم البيانية القمرية. هذه الأداة هي طريقة جديدة ومثيرة لاستكشاف قصة مهمات أبولو، التي لا تزال المرة الوحيدة التي تطأ فيها قدم البشرية عالمًا آخر.

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