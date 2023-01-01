WebCatalog
SoundCampaign

SoundCampaign

soundcamps.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SoundCampaign على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نحن نساعد الفنانين من جميع أنحاء العالم من خلال إدراج موسيقاهم في قوائم التشغيل الخاصة بالقيمين، مع السماح للقيمين بكسب مكافآت مثيرة أثناء استكشافهم لموسيقى جديدة.

الموقع الإلكتروني: soundcamps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SoundCampaign. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Playlist Push

Playlist Push

playlistpush.com

Playlistable

Playlistable

playlistable.io

Jamendo

Jamendo

jamendo.com

Chosic

Chosic

chosic.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

music.apple.com

NTS

NTS

nts.live

Google Moon

Google Moon

google.com

Boomplay

Boomplay

boomplay.com

Anghami

Anghami

anghami.com

triple j

triple j

abc.net.au

Звук

Звук

zvuk.com

Indema

Indema

indema.co

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية