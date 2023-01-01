WebCatalog
Jamendo

Jamendo

jamendo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jamendo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Jamendo هي واحدة من أكبر منصات الموسيقى الناشئة. يوفر موسيقى مجانية للترفيه الشخصي ومساحة لعرض إبداعات الفنانين المستقلين لعامة الناس. أكثر من 650.000 أغنية و45 ألف فنان من جميع أنحاء العالم!

الموقع الإلكتروني: jamendo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jamendo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Audiio

Audiio

audiio.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

beta.music.apple.com

setlist.fm

setlist.fm

setlist.fm

Stats.fm

Stats.fm

stats.fm

Playlist Push

Playlist Push

app.playlistpush.com

SoundCampaign

SoundCampaign

app.soundcamps.com

Soundful

Soundful

my.soundful.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Spoonflower

Spoonflower

spoonflower.com

Artsy

Artsy

artsy.net

Amuse

Amuse

artist.amuse.io

Epidemic Sound

Epidemic Sound

epidemicsound.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية