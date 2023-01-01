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Epidemic Sound

Epidemic Sound

epidemicsound.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Epidemic Sound على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بتنزيل موسيقى ومؤثرات صوتية متميزة بدون حقوق ملكية! تتيح لك النسخة التجريبية المجانية الوصول إلى أكثر من 35000 مقطع صوتي و90000 مؤثر صوتي للفيديو والبث المباشر والمزيد!

الموقع الإلكتروني: epidemicsound.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Epidemic Sound. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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