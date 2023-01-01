WebCatalog
StockCharts

StockCharts

stockcharts.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StockCharts على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر StockCharts الرسوم البيانية والأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح في الأسواق. باعتبارنا منصة التحليل الفني الأكثر ثقة في الصناعة لأكثر من عقدين من الزمن، نحن هنا لمساعدتك في التحكم في استثماراتك.

الموقع الإلكتروني: stockcharts.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StockCharts. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Seeking Alpha

Seeking Alpha

seekingalpha.com

Highspot

Highspot

app.highspot.com

VidSwap

VidSwap

app.vidswap.com

Impartner

Impartner

impartner.com

Seo Analiz

Seo Analiz

seoanaliz.ekayazilim.com.tr

Apple Developer

Apple Developer

developer.apple.com

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Bloomberg

Bloomberg

bloomberg.com

Trendlyne

Trendlyne

trendlyne.com

Credit Repair Junkies

Credit Repair Junkies

app.creditrepairjunkies.com

Metritool

Metritool

app.metritool.com

Quantify Crypto

Quantify Crypto

quantifycrypto.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية