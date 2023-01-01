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Google Sky

Google Sky

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Google Sky: لم يكن السفر إلى النجوم أسهل من أي وقت مضى. لمساعدتك في استكشاف أقصى حدود الكون، قمنا بالتعاون مع علماء الفلك في بعض أكبر المراصد في العالم لنقدم لك رؤية جديدة للسماء. باستخدام خرائط Google، توفر هذه الأداة طريقة مثيرة لتصفح واستكشاف الكون. يمكنك معرفة مواقع الكواكب والأبراج في السماء وحتى مشاهدة ولادة المجرات البعيدة كما يراها تلسكوب هابل الفضائي. نحن متحمسون بشكل خاص بشأن القدرة على رؤية الكون بأطوال موجية مختلفة، لنرى كيف سيبدو إذا كانت أعيننا تعمل في الأشعة السينية أو الأشعة تحت الحمراء. أثناء استكشاف هذه الطبقات الجديدة، العب بالشفافية للمزج بين الأطوال الموجية المختلفة وشاهد كيف تضيء أجزاء مختلفة من الكون عند أطوال موجية مختلفة. إذا كنت مهتمًا بما يحدث في السماء الليلة أو خلال الأشهر القليلة المقبلة، فاطلع على البث الصوتي من Earth and Sky أو ​​ابحث عن موقع كوكبك المفضل.

الموقع الإلكتروني: google.com

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