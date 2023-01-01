الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية مسؤولة عن برنامج الفضاء المدني، بالإضافة إلى أبحاث الطيران والفضاء. تأسست وكالة ناسا في عام 1958، خلفًا للجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية (NACA). كان من المقرر أن يكون للوكالة الجديدة توجه مدني واضح، حيث تشجع التطبيقات السلمية في علوم الفضاء. منذ إنشائها، قادت وكالة ناسا معظم جهود استكشاف الفضاء الأمريكية، بما في ذلك مهمات الهبوط على سطح القمر أبولو، ومحطة سكاي لاب الفضائية، ولاحقًا المكوك الفضائي. تدعم وكالة ناسا محطة الفضاء الدولية وتشرف على تطوير المركبة الفضائية أوريون، ونظام الإطلاق الفضائي، ومركبات الطاقم التجاري، والمحطة الفضائية المخطط لها بوابة القمر. الوكالة مسؤولة أيضًا عن برنامج خدمات الإطلاق، الذي يوفر الإشراف على عمليات الإطلاق وإدارة العد التنازلي لعمليات إطلاق ناسا غير المأهولة. يركز علم ناسا على فهم أفضل للأرض من خلال نظام مراقبة الأرض؛ تطوير الفيزياء الشمسية من خلال جهود برنامج أبحاث الفيزياء الشمسية التابع لمديرية البعثات العلمية؛ استكشاف الأجسام في جميع أنحاء النظام الشمسي باستخدام المركبات الفضائية الآلية المتقدمة مثل نيو هورايزنز؛ والبحث في موضوعات الفيزياء الفلكية، مثل الانفجار الكبير، من خلال المراصد الكبرى والبرامج المرتبطة بها.

الموقع الإلكتروني: nasa.gov

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