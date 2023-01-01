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NASA+

NASA+

plus.nasa.gov

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NASA+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في خدمة البث المباشر الجديدة الخالية من الإعلانات وبدون تكلفة والمناسبة للعائلة من NASA والتي تفتح التغطية المباشرة الحائزة على جائزة Emmy، وتدمجك في مهامنا من خلال سلسلة مقاطع فيديو أصلية جديدة، وتضع الكون في متناول يدك. الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء: ناسا تستكشف المجهول في الجو والفضاء، وتبتكر لصالح البشرية، وتلهم العالم من خلال الاكتشاف.

الموقع الإلكتروني: plus.nasa.gov

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NASA+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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