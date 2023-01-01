WebCatalog
Brainscape

Brainscape

brainscape.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brainscape على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تعمل البطاقات التعليمية الذكية من Brainscape على تعزيز الدراسة عالية الكفاءة والعادات القوية لمضاعفة سرعة التعلم لديك، مع أقوى تنفيذ للتكرار المتباعد والاستدعاء النشط لأي تطبيق للبطاقات التعليمية على الكوكب! (وربما في الكون، بافتراض أن بعض الأنواع الفضائية فائقة الذكاء لم يسبقنا إلى ذلك).

الموقع الإلكتروني: brainscape.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brainscape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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