تعمل البطاقات التعليمية الذكية من Brainscape على تعزيز الدراسة عالية الكفاءة والعادات القوية لمضاعفة سرعة التعلم لديك، مع أقوى تنفيذ للتكرار المتباعد والاستدعاء النشط لأي تطبيق للبطاقات التعليمية على الكوكب! (وربما في الكون، بافتراض أن بعض الأنواع الفضائية فائقة الذكاء لم يسبقنا إلى ذلك).

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