WebCatalog
AnkiApp Web

AnkiApp Web

web.ankiapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnkiApp Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تطبيق Anki هو تطبيق للبطاقات التعليمية للهواتف المحمولة وسطح المكتب متعدد المنصات. دراسة البطاقات التعليمية في وقت التوقف الخاص بك. قم بإنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على نص وصوت وصور، أو قم بتنزيل بطاقات معدة مسبقًا. تعتبر الدراسة فعالة للغاية، وذلك بفضل خوارزمية AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) القوية. يقوم AnkiApp تلقائيًا بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي والمزامنة لجميع أجهزتك عبر السحابة.

الموقع الإلكتروني: ankiapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnkiApp Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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