AnkiApp Web

تطبيق Anki هو تطبيق للبطاقات التعليمية للهواتف المحمولة وسطح المكتب متعدد المنصات. دراسة البطاقات التعليمية في وقت التوقف الخاص بك. قم بإنشاء بطاقات تعليمية تحتوي على نص وصوت وصور، أو قم بتنزيل بطاقات معدة مسبقًا. تعتبر الدراسة فعالة للغاية، وذلك بفضل خوارزمية AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS) القوية. يقوم AnkiApp تلقائيًا بإجراء عمليات النسخ الاحتياطي والمزامنة لجميع أجهزتك عبر السحابة.

الموقع الإلكتروني: ankiapp.com

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