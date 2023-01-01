يتيح لك برنامج Recall تلخيص أي محتوى عبر الإنترنت وحفظه في قاعدة معارفك الشخصية. باستخدام Recall، يمكنك تلخيص مقاطع فيديو YouTube أو منشورات المدونات أو ملفات PDF أو المقالات أو أي محتوى آخر عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: getrecall.ai

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