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Zoho Sites

Zoho Sites

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zoho.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Sites على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بناء المواقع. بالطريقة التي تريدها. نحن نساعدك على التركيز على شغفك. سواء كان الأمر يتعلق بالتدوين أو التصوير الفوتوغرافي أو الأعمال التجارية أو الفن - دع موقع الويب الخاص بك هو الذي يتحدث.

الموقع الإلكتروني: zoho.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zoho Sites. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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