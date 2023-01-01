Zoho Sites
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الموقع الإلكتروني: zoho.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Sites على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
بناء المواقع. بالطريقة التي تريدها. نحن نساعدك على التركيز على شغفك. سواء كان الأمر يتعلق بالتدوين أو التصوير الفوتوغرافي أو الأعمال التجارية أو الفن - دع موقع الويب الخاص بك هو الذي يتحدث.
الموقع الإلكتروني: zoho.com
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