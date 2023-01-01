SWAYAM هو برنامج بدأته حكومة الهند ويهدف إلى تحقيق المبادئ الأساسية الثلاثة لسياسة التعليم، وهي الوصول والمساواة والجودة. الهدف من هذا الجهد هو توفير أفضل مصادر التعلم التعليمية للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر حرمانا. يسعى SWAYAM إلى سد الفجوة الرقمية للطلاب الذين ظلوا حتى الآن بمنأى عن الثورة الرقمية ولم يتمكنوا من الانضمام إلى التيار الرئيسي لاقتصاد المعرفة.

الموقع الإلكتروني: swayam.gov.in

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