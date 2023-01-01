WebCatalog
Swayam

Swayam

swayam.gov.in

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swayam على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SWAYAM هو برنامج بدأته حكومة الهند ويهدف إلى تحقيق المبادئ الأساسية الثلاثة لسياسة التعليم، وهي الوصول والمساواة والجودة. الهدف من هذا الجهد هو توفير أفضل مصادر التعلم التعليمية للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر حرمانا. يسعى SWAYAM إلى سد الفجوة الرقمية للطلاب الذين ظلوا حتى الآن بمنأى عن الثورة الرقمية ولم يتمكنوا من الانضمام إلى التيار الرئيسي لاقتصاد المعرفة.

الموقع الإلكتروني: swayam.gov.in

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