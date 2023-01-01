تعد شركة Micro Focus واحدة من أكبر مزودي برامج المؤسسات في العالم، حيث تقدم تكنولوجيا المهام الحرجة لأكثر من 40.000 عميل حول العالم. ومن خلال محفظة واسعة مدعومة بمخزون عميق من التحليلات المتقدمة، تساعد الشركة العملاء على إدارة أعمالهم وتحويلها. وهذا يمكنهم من التكيف مع ظروف السوق المتطورة والمنافسة بفعالية في الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل. تقوم شركة Micro Focus بذلك من خلال تقديم حلول تعمل على سد الفجوة بين التقنيات الحالية والناشئة لحماية استثمارات تكنولوجيا المعلومات. هذه هي التكنولوجيا العالية والدراما المنخفضة.

الموقع الإلكتروني: microfocus.com

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