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Micro Focus

Micro Focus

my.microfocus.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تعد شركة Micro Focus واحدة من أكبر مزودي برامج المؤسسات في العالم، حيث تقدم تكنولوجيا المهام الحرجة لأكثر من 40.000 عميل حول العالم. ومن خلال محفظة واسعة مدعومة بمخزون عميق من التحليلات المتقدمة، تساعد الشركة العملاء على إدارة أعمالهم وتحويلها. وهذا يمكنهم من التكيف مع ظروف السوق المتطورة والمنافسة بفعالية في الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل. تقوم شركة Micro Focus بذلك من خلال تقديم حلول تعمل على سد الفجوة بين التقنيات الحالية والناشئة لحماية استثمارات تكنولوجيا المعلومات. هذه هي التكنولوجيا العالية والدراما المنخفضة.

الموقع الإلكتروني: microfocus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Micro Focus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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