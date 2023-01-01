يجمع DevRev بين تجربة دعم مصممة بشكل جميل داخل التطبيق، مع نظام أساسي للتذاكر قابل للتطوير والتخصيص يعمل على توحيد الدعم والهندسة

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