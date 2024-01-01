FusionAuth

FusionAuth

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الموقع الإلكتروني: fusionauth.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من FusionAuth على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

FusionAuth هو النظام الأساسي لمصادقة العملاء والترخيص الذي يجعل حياة المطورين رائعة. ستحصل على جميع الميزات التي يحتاجها تطبيقك بالإضافة إلى حل قابل للتخصيص وقابل للتطوير يمكنك تشغيله على أي جهاز كمبيوتر، في أي مكان في العالم.

الموقع الإلكتروني: fusionauth.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FusionAuth. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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