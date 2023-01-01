تدفق تسجيل دخول جميل وذكي وديناميكي للمحفظة يعمل فقط. Dynamic هي منصة المصادقة والتفويض المستندة إلى المحفظة متعددة السلاسل.

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