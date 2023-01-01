WebCatalog
Coin98

Coin98

exchange.coin98.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

محفظة Coin98 هي المحفظة رقم 1 غير الاحتجازية ومتعددة السلاسل وبوابة DeFi، وهي مصممة لربط المستخدمين بسلاسة بعالم العملات المشفرة بطريقة آمنة ومأمونة. توفر لك محفظة Coin98 إجراءات سريعة ومريحة وآمنة للتخزين والإرسال والاستلام والتداول على 12 سلسلة بلوكتشين مشهورة، بما في ذلك Bitcoin وEthereum (رموز ETH وERC20)، وBinance Smart Chain (رموز BNB وBEP20)، وSolana (رموز SOL وSPL) )، Polkadot، Kusama، Avalanche، Huobi ECO Chain، Binance Chain (عملات BNB وBEP2)، Celo، TomoChain وTron. نتوقع دعم Thorchain وPolygon (Matic) وCosmos وBand وFantom وTerra (Luna) وCardano وDfinity في المستقبل القريب.

الموقع الإلكتروني: coin98.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Coin98. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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