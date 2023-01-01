محفظة Coin98 هي المحفظة رقم 1 غير الاحتجازية ومتعددة السلاسل وبوابة DeFi، وهي مصممة لربط المستخدمين بسلاسة بعالم العملات المشفرة بطريقة آمنة ومأمونة. توفر لك محفظة Coin98 إجراءات سريعة ومريحة وآمنة للتخزين والإرسال والاستلام والتداول على 12 سلسلة بلوكتشين مشهورة، بما في ذلك Bitcoin وEthereum (رموز ETH وERC20)، وBinance Smart Chain (رموز BNB وBEP20)، وSolana (رموز SOL وSPL) )، Polkadot، Kusama، Avalanche، Huobi ECO Chain، Binance Chain (عملات BNB وBEP2)، Celo، TomoChain وTron. نتوقع دعم Thorchain وPolygon (Matic) وCosmos وBand وFantom وTerra (Luna) وCardano وDfinity في المستقبل القريب.

الموقع الإلكتروني: coin98.com

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