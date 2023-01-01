استخدم Bitski Wallet لإدارة جميع الرموز المميزة المستندة إلى Ethereum وPolygon بشكل آمن في مكان واحد مناسب. إنه سهل الإعداد، وآمن للأجهزة، ورائع لكل من الوافدين الجدد والقدامى في web3.

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