Optimistic Ethereum L2 Explorer

يتيح لك مستكشف Optimistic Ethereum استكشاف وبحث blockchain Optimism عن المعاملات والعناوين والرموز والأسعار وغيرها من الأنشطة التي تجري على Optimism L2

الموقع الإلكتروني: optimistic.etherscan.io

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