WebCatalog
Simplifi

Simplifi

app.simplifimoney.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simplifi على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإدارة أموالك دون عناء وتتبع إنفاقك، كل ذلك في مكان واحد باستخدام Simplifi by Quicken، وهو تطبيق ميزانية مناسب وسهل الاستخدام. يمكن أن يمثل تتبع النفقات وإدارة الميزانيات ومراقبة أموالك تحديًا. يعمل تطبيق Simplifi by Quicken على تسهيل رؤية فواتيرك الشهرية وتحديد الأهداف وزيادة مدخراتك في أقل من 5 دقائق أسبوعيًا. لا تدع أموالك تعيقك؛ السيطرة على اموالك اليوم!

الموقع الإلكتروني: simplifimoney.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simplifi. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quicken

Quicken

app.quicken.com

Toshl Finance

Toshl Finance

toshl.com

ClearCheckbook

ClearCheckbook

clearcheckbook.com

Lunch Money

Lunch Money

my.lunchmoney.app

Equals Money

Equals Money

app.equalsmoney.com

Emburse Captio

Emburse Captio

login.captio.net

Monarch

Monarch

app.monarchmoney.com

Tracki

Tracki

app.tracki.com

Petal

Petal

dashboard.petalcard.com

Splitwise

Splitwise

splitwise.com

Emburse Tallie

Emburse Tallie

usetallie.com

Lithic

Lithic

lithic.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية