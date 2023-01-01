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Quicken

Quicken

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الموقع الإلكتروني: quicken.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quicken على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حدد أهدافك المالية وتتبعها وحققها باستخدام برنامج إدارة الأموال Quicken. إدارة الإنفاق والميزانيات والاستثمارات والتقاعد وأكثر من ذلك. احصل على Quicken وتحكم في أموالك اليوم.

الموقع الإلكتروني: quicken.com

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