WebCatalog
Fortunately

Fortunately

livefortunately.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fortunately على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حافظ على مستقبلك المالي على المسار الصحيح. نحن نساعد العائلات الشابة على تحقيق أحلامها. احصل على إرشادات مستمرة حول كيفية الادخار والاستثمار لتحقيق أهدافك في المنزل والتقاعد والكلية مع لحسن الحظ. أنشئ خطة مالية آلية في أقل من 5 دقائق.

الموقع الإلكتروني: livefortunately.com

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