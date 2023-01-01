Nordea Finland

نورديا هو أكبر بنك في دول الشمال. نحن نقدم خدمات مصرفية شاملة ونخدم رقميا في أي مكان وزمان. مرحباً بك كعميل! Nordea هو بنك عالمي رائد في بلدان الشمال الأوروبي - نحن شريك مالي قوي وشخصي مع حلول مالية تلبي احتياجاتك على أفضل وجه حتى تتمكن من تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك.

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