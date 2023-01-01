البنك مع حلول بسيطة لكل من الأفراد والشركات. نحن نقدم المشورة لأموالك بأكملها. نحن متواجدون في جميع أنحاء البلاد، في المكاتب وعلى الإنترنت. Nordea هو بنك عالمي رائد في بلدان الشمال الأوروبي - نحن شريك مالي قوي وشخصي مع حلول مالية تلبي احتياجاتك على أفضل وجه حتى تتمكن من تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك.

الموقع الإلكتروني: nordea.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nordea Sweden. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.