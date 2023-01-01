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Nordea Sweden

Nordea Sweden

nordea.se

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البنك مع حلول بسيطة لكل من الأفراد والشركات. نحن نقدم المشورة لأموالك بأكملها. نحن متواجدون في جميع أنحاء البلاد، في المكاتب وعلى الإنترنت. Nordea هو بنك عالمي رائد في بلدان الشمال الأوروبي - نحن شريك مالي قوي وشخصي مع حلول مالية تلبي احتياجاتك على أفضل وجه حتى تتمكن من تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك.

الموقع الإلكتروني: nordea.se

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