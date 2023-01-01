ادرس الرياضيات عبر الإنترنت باستخدام منصة Mathleak الرقمية في طليعة الرياضيات. في هاتفك المحمول والكمبيوتر، ترتبط جميع الرياضيات بشكل جيد وفقًا للمنهج / المحتوى المركزي. يمكنك بسهولة العثور على المحتوى والنظرية للدورة التي تدرس فيها. المهام المرتبطة بالنتائج والقرائن والحلول. كل شيء مجمع في مكان واحد وسهل الاستخدام.

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