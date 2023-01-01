WebCatalog
Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mathleaks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ادرس الرياضيات عبر الإنترنت باستخدام منصة Mathleak الرقمية في طليعة الرياضيات. في هاتفك المحمول والكمبيوتر، ترتبط جميع الرياضيات بشكل جيد وفقًا للمنهج / المحتوى المركزي. يمكنك بسهولة العثور على المحتوى والنظرية للدورة التي تدرس فيها. المهام المرتبطة بالنتائج والقرائن والحلول. كل شيء مجمع في مكان واحد وسهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: mathleaks.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mathleaks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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