WebCatalog
YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouSee Play على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على ترفيه لا نهاية له مع YouSee Play باستخدام تطبيق YouSee Play، يمكنك مشاهدة التلفزيون والأفلام والمسلسلات على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي - فنحن نمنحك إمكانية الوصول إلى ساعات من الترفيه أينما ومتى تريد. يجمع التطبيق بين قنواتك التلفزيونية والكثير من الأفلام والمسلسلات وأكبر عالم للأطفال في الدنمارك.

الموقع الإلكتروني: tv.yousee.dk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouSee Play. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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