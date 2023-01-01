احصل على ترفيه لا نهاية له مع YouSee Play باستخدام تطبيق YouSee Play، يمكنك مشاهدة التلفزيون والأفلام والمسلسلات على هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي - فنحن نمنحك إمكانية الوصول إلى ساعات من الترفيه أينما ومتى تريد. يجمع التطبيق بين قنواتك التلفزيونية والكثير من الأفلام والمسلسلات وأكبر عالم للأطفال في الدنمارك.

الموقع الإلكتروني: tv.yousee.dk

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