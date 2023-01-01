WebCatalog
Acamp

Acamp

acamp.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Acamp على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يسهل Acamp العثور على أماكن للتخييم وحجزها. البحث والحجز والدفع مباشرة في التطبيق لدينا. ابحث باستخدام وظيفة الخريطة أو أدخل اسم المكان الذي تريد السفر إليه. بمجرد قيامك بالحجز، يمكنك أيضًا الكتابة مباشرة مع مضيفك عبر ميزة الدردشة في التطبيق. Acamp مرن وآمن وشخصي. نحن نركز على المضيفين الصغار ومتوسطي الحجم، ونحتفل بالمحلي على المستوى العالمي ونحب التجارب الحقيقية. ستجد في مجموعتنا مصانع الجعة الصغيرة ومحلات المزرعة، وستجد أماكن هادئة في الغابات الهادئة أو على شاطئ البحر المزدحم في الجنوب أو عالم الجبال الرائع في الشمال. مع Acamp، نريد أن نقدم شيئًا أكثر من مجرد مكان للتخييم: مع بعض المضيفين، يمكنك أيضًا حجز الخبز الطازج أو البيض المزروع في المزرعة، وربما يمكنك استئجار زورق أو طوف ساونا أو دراجة كهربائية. من خلال منصة مرنة، نحتفل بالأرواح المبدعة. Acamp هي أداة رائعة لتخطيط وتحسين إجازتك بعيدا عن المعسكرات المكتظة بمئات الضيوف. نحن نركز على المنازل المتنقلة ولكن الأمر متروك لكل مضيف لاختيار نوع الإقامة التي يمكنه تقديمها: منزل متنقل، خيمة على السطح، كرفان أو خيمة عادية.

الموقع الإلكتروني: acamp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acamp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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