يسهل Acamp العثور على أماكن للتخييم وحجزها. البحث والحجز والدفع مباشرة في التطبيق لدينا. ابحث باستخدام وظيفة الخريطة أو أدخل اسم المكان الذي تريد السفر إليه. بمجرد قيامك بالحجز، يمكنك أيضًا الكتابة مباشرة مع مضيفك عبر ميزة الدردشة في التطبيق. Acamp مرن وآمن وشخصي. نحن نركز على المضيفين الصغار ومتوسطي الحجم، ونحتفل بالمحلي على المستوى العالمي ونحب التجارب الحقيقية. ستجد في مجموعتنا مصانع الجعة الصغيرة ومحلات المزرعة، وستجد أماكن هادئة في الغابات الهادئة أو على شاطئ البحر المزدحم في الجنوب أو عالم الجبال الرائع في الشمال. مع Acamp، نريد أن نقدم شيئًا أكثر من مجرد مكان للتخييم: مع بعض المضيفين، يمكنك أيضًا حجز الخبز الطازج أو البيض المزروع في المزرعة، وربما يمكنك استئجار زورق أو طوف ساونا أو دراجة كهربائية. من خلال منصة مرنة، نحتفل بالأرواح المبدعة. Acamp هي أداة رائعة لتخطيط وتحسين إجازتك بعيدا عن المعسكرات المكتظة بمئات الضيوف. نحن نركز على المنازل المتنقلة ولكن الأمر متروك لكل مضيف لاختيار نوع الإقامة التي يمكنه تقديمها: منزل متنقل، خيمة على السطح، كرفان أو خيمة عادية.

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