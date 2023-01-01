WebCatalog
Aiai

Aiai

aiai.se

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aiai على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مميزات آياي باستخدام جدول زمني ذكي وجداول زمنية تلقائية والتكامل مع أنظمة الرواتب، تقوم Aiai بتوزيع المعلومات الصحيحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب.

الموقع الإلكتروني: aiai.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Aiai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Accurator

Accurator

accurator.se

Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

Blikk

Blikk

blikk.se

Acamp

Acamp

acamp.com

Skånetrafiken

Skånetrafiken

skanetrafiken.se

tv.nu

tv.nu

tv.nu

BinogiSverige

BinogiSverige

binogi.se

Avanza

Avanza

avanza.se

Decathlon Sverige

Decathlon Sverige

decathlon.se

Supertext

Supertext

thesupertext.com

Viaplay Sweden

Viaplay Sweden

viaplay.se

MediaMarkt Sverige

MediaMarkt Sverige

mediamarkt.se

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية