مميزات آياي باستخدام جدول زمني ذكي وجداول زمنية تلقائية والتكامل مع أنظمة الرواتب، تقوم Aiai بتوزيع المعلومات الصحيحة على الشخص المناسب في الوقت المناسب.

الموقع الإلكتروني: aiai.se

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