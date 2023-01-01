Accurator هي شركة Contech شخصية مقرها في سولنا. هدفنا هو إحداث ثورة في صناعة البناء والتشييد وتحسين الحياة اليومية وكفاءة جميع المشترين في قطاع البناء بطريقة مستدامة وشفافة.

الموقع الإلكتروني: accurator.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Accurator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.