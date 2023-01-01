WebCatalog
MediaMarkt Sverige

MediaMarkt Sverige

mediamarkt.se

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaMarkt Sverige على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية من علامات تجارية مشهورة وبأسعار منخفضة للغاية. قم بتوصيل البضائع الخاصة بك إلى منزلك أو استلامها من متجرك المتعدد الأقسام. شحن مجاني على المشتريات التي تزيد عن 500 كرونة سويدية. دائمًا 30 يومًا للشراء المفتوح والتسليم السريع.

الموقع الإلكتروني: mediamarkt.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaMarkt Sverige. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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