WebCatalog
Nordea Norway

Nordea Norway

nordea.no

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nordea Norway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في Nordea، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية وقروض، والادخار للحصول على معاش تقاعدي، والاستثمار في الأسهم والصناديق، وشراء التأمين والحصول على المشورة. تواصل معنا عبر الدردشة أو الهاتف. Nordea هو بنك عالمي رائد في بلدان الشمال الأوروبي - نحن شريك مالي قوي وشخصي مع حلول مالية تلبي احتياجاتك على أفضل وجه حتى تتمكن من تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك.

الموقع الإلكتروني: nordea.no

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nordea Norway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Nordea Denmark

Nordea Denmark

nordea.dk

Nordea Sweden

Nordea Sweden

nordea.se

Nordea Finland

Nordea Finland

nordea.fi

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

YouSee Musik

YouSee Musik

musik.yousee.dk

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Nordnet

Nordnet

nordnet.dk

Prisguiden

Prisguiden

prisguiden.no

Sitemotion

Sitemotion

sitemotion.dk

Minlæring

Minlæring

minlaering.dk

Fortunately

Fortunately

livefortunately.com

ICICI Bank

ICICI Bank

icicibank.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية