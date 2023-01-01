Nordea Norway

في Nordea، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية وقروض، والادخار للحصول على معاش تقاعدي، والاستثمار في الأسهم والصناديق، وشراء التأمين والحصول على المشورة. تواصل معنا عبر الدردشة أو الهاتف. Nordea هو بنك عالمي رائد في بلدان الشمال الأوروبي - نحن شريك مالي قوي وشخصي مع حلول مالية تلبي احتياجاتك على أفضل وجه حتى تتمكن من تحقيق أهدافك وتحقيق أحلامك.

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