إدارة المشاريع بسلاسة وإعداد التقارير عن الوقت يجمع Blikk بين العديد من الوظائف المهمة في تدفق الأعمال الكامل، بدءًا من المبيعات وحتى المشاريع وإعداد تقارير الوقت والفواتير ومستندات كشوف المرتبات. توفير الوقت وتقليل الإدارة وزيادة الربحية!

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