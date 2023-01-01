ستجد في Lidl.se أفضل العروض الأسبوعية والنشرات الحالية وساعات العمل لجميع المتاجر والوصفات وغير ذلك الكثير. الترحيب الحار! ليدل السويد مؤسسة ليدل وشركاه KG هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة دولية بأسعار مخفضة تدير أكثر من 11000 متجرًا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة.

الموقع الإلكتروني: lidl.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lidl Sverige. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.