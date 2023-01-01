WebCatalog
Bokadirekt

Bokadirekt

bokadirekt.se

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bokadirekt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في Bokadirekt يمكنك العثور على وحجز على سبيل المثال. المدلكات وأخصائيي القيلولة ومصففي الشعر وغير ذلك الكثير بالقرب منك.

الموقع الإلكتروني: bokadirekt.se

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bokadirekt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Mathleaks

Mathleaks

mathleaks.se

Acamp

Acamp

acamp.com

Conta

Conta

conta.no

Viaplay

Viaplay

viaplay.dk

Ahum

Ahum

ahum.se

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

Lidl Sverige

Lidl Sverige

lidl.se

Albert

Albert

hejalbert.se

PriceRunner Sverige

PriceRunner Sverige

pricerunner.se

Blocket

Blocket

blocket.se

Danløn

Danløn

danlon.dk

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية